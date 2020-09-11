«Нужна работа над ошибками»: в Башкирии завершилась программа туристический кэшбек

— Об плюсах и минусах говорить пока рано, потому что по условиям программы покупать путевку надо сейчас, а чтобы воспользоваться ей, нужно соблюдать четкие сроки и это как раз в низкий сезон. Здорово, что есть стимулирующий момент, который позволит в низкий сезон заполнить средства размещения и увеличить количество дней пребывания. С учетом того, что программу хотят продлить на 2021 год, значит экономический эффект от нее есть. Хочется, чтобы сливки не снимали и так уже раскрученные регионы, которые даже по итогам программы туристического кэшбека все равно значительно впереди Башкирии, — сказала Рина Гринберг.