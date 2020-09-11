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Posted 11 сентября 2020, 09:41

Published 11 сентября 2020, 09:41

Modified 25 декабря 2024, 05:42

Updated 25 декабря 2024, 05:42

«Нужна работа над ошибками»: в Башкирии завершилась программа туристический кэшбек

11 сентября 2020, 09:41
В России завершилась первая волна продажи путевок по программе туристического кэшбека. Акция продлилась с 21 по 28 августа. Теперь программу планируют продлить на 2021 год.

Руководитель Ассоциации туриндустрии РБ и учредитель компании «Хазина Тур» Комил Сиразетдинов признается, что программа пользуется популярностью среди жителей Башкирии, однако она имеет и свои недостатки при реализации.

— До сих пор обращаются люди, вчера к нам в офис 10-15 человек звонили и спрашивали. Программа хорошая, аналогов в России не было. Правительство прошло на такие беспрецедентные шаги для развития региона, и мы благодарны за это. Но сейчас главное поработать над ошибками. Как оказалось, люди были недостаточно осведомлены об условиях программы, не знали, что расплачиваться надо картой «МИР», что минимальная стоимость путевки - 25 тысяч рублей. Рекламы от турфирм и новостей в СМИ недостаточно, банки тоже должны подключаться, — рассказал Медиакорсети Комил Сиразетдинов.

По словам представителя туриндустрии, жители Башкирии отдали предпочтение отдыху в санаториях республики, многие интересовались турами в Краснодарский край, однако на старте программы не все направления участвовали в программе.

Что касается кэшбека, я недавно был в Москве на совещании как раз по этой теме, где представитель платежной системы «МИР» сообщила, что многие банки были не готовы к такой работе. Из-за их ошибок людям не доходили кэшбеки, хотя должны возвращаться в период от трех дней до месяца. Сейчас главное провести работу над ошибками, подытожил спикер.

Организатор туристских программ в Башкирии Рина Гринберг считает, что программа позволит увеличить поток гостей в регион в осенне-зимний период.

— Об плюсах и минусах говорить пока рано, потому что по условиям программы покупать путевку надо сейчас, а чтобы воспользоваться ей, нужно соблюдать четкие сроки и это как раз в низкий сезон. Здорово, что есть стимулирующий момент, который позволит в низкий сезон заполнить средства размещения и увеличить количество дней пребывания. С учетом того, что программу хотят продлить на 2021 год, значит экономический эффект от нее есть. Хочется, чтобы сливки не снимали и так уже раскрученные регионы, которые даже по итогам программы туристического кэшбека все равно значительно впереди Башкирии, — сказала Рина Гринберг.

Руководитель Госкомитета по туризму в Башкирии Салават Нафиков отметил, что официально итоги проведения акции в республике будут известны на следующей неделе. Тем не менее, он считает, что программа реализовалась довольно успешно.

У нас 10 туроператоров приняли участие в программе. Это был первый опыт и некоторые наши операторы столкнулись с техническими сложностями. Очень надеюсь, что в следующем году участники подготовятся и их будет гораздо больше, рассказал Медиакорсети Салават Нафиков.

Отметим, что по данным Ростуризма, в России за неделю было продано туров на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Выгодным предложением воспользовались свыше 70 тысяч человек. Самыми популярными направлениями оказались курорты Краснодарского края, Крыма и Кавминвод, также пользовались большим спросом туры в Петербург, Татарстан, Калининград и на Алтай.

Напомним, в июле 2020 года республика вошла в список регионов, где правительство компенсирует туристам от 5 до 15 тысяч рублей за отдых в пределах страны. Для этого нужно было приобрести путевку у туроператора, оплатив покупку картой «МИР». По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на эти цели выделили было выделено 15 миллиардов рублей.

#Карина Мамаева#Общество#Новости
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