В правительстве Башкортостана началось совещание с защитниками Куштау. Прямой эфир

Напомним, изначально встреча была запланирована на сегодня на 17:00. Однако стороны обвинили друг друга в срыве переговоров. По словам общественника Урала Байбулатова, организаторы отменили переговоры в последний момент, поскольку Радий Хабиров отказался от встречи из-за нескольких активистов. Сам Хабиров пояснил, что активисты пытались провести на переговоры представителей БОО «Башкорт», которая признана экстремистской.