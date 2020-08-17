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Posted 17 августа 2020, 16:17

Published 17 августа 2020, 16:17

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В правительстве Башкортостана началось совещание с защитниками Куштау. Прямой эфир

17 августа 2020, 16:17
Глава Башкортостана Радий Хабиров и защитники Куштау проводят совещание по Куштау. Переговоры транслируются в онлайн-режиме через соцсети Хабирова — FB, ВК и Instagram.

Напомним, изначально встреча была запланирована на сегодня на 17:00. Однако стороны обвинили друг друга в срыве переговоров. По словам общественника Урала Байбулатова, организаторы отменили переговоры в последний момент, поскольку Радий Хабиров отказался от встречи из-за нескольких активистов. Сам Хабиров пояснил, что активисты пытались провести на переговоры представителей БОО «Башкорт», которая признана экстремистской.

#Политика#Новости
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