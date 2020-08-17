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«Коронавирус никуда не ушёл». Глава Башкирии потребовал продолжить дезинфекцию домов

17 августа 2020, 07:10
Фото: pixabay.com
Сегодня, 17 августа, глава Башкортостана Радий Хабиров заявил о необходимости продолжить дезинфекцию подъездов в жилых домах республики.

Соответствующее поручение Хабиров дал министерству ЖКХ и управляющим компаниями. Кроме того, руководитель региона заявил, что в предыдущем обработка подъездов признана провальной.

Если мы почувствуем, что там работа не идет, я буду персонально заниматься вами. Работа те с управляющими компаниями. Я бесконечно не могу вам из бюджета деньги давать. Коронавирус никуда не ушел, сейчас другие заболевания появляются, поэтому тема дезинфекции имеет очень важное значение,сказал Радий Хабиров.

Напомним, в конце июня министр ЖКХ Башкортостана Борис Беляев сообщил, что расходы на ремонт подъездов были сокращены в связи с распространением коронавирусной инфекции и проведением противоэпидемиологических мероприятий.

Автор: Анна Кононова

#Новости#Коронавирус 2021#Антон Селиверстов#Общество
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