«Коронавирус никуда не ушёл». Глава Башкирии потребовал продолжить дезинфекцию домов

Соответствующее поручение Хабиров дал министерству ЖКХ и управляющим компаниями. Кроме того, руководитель региона заявил, что в предыдущем обработка подъездов признана провальной.
Если мы почувствуем, что там работа не идет, я буду персонально заниматься вами. Работа те с управляющими компаниями. Я бесконечно не могу вам из бюджета деньги давать. Коронавирус никуда не ушел, сейчас другие заболевания появляются, поэтому тема дезинфекции имеет очень важное значение,сказал Радий Хабиров.
Напомним, в конце июня министр ЖКХ Башкортостана Борис Беляев сообщил, что расходы на ремонт подъездов были сокращены в связи с распространением коронавирусной инфекции и проведением противоэпидемиологических мероприятий.
Автор: Анна Кононова