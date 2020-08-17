«Коронавирус никуда не ушёл». Глава Башкирии потребовал продолжить дезинфекцию домов

Если мы почувствуем, что там работа не идет, я буду персонально заниматься вами. Работа те с управляющими компаниями. Я бесконечно не могу вам из бюджета деньги давать. Коронавирус никуда не ушел, сейчас другие заболевания появляются, поэтому тема дезинфекции имеет очень важное значение,сказал Радий Хабиров.