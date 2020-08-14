Минздрав назвал районы Башкирии с наибольшим числом носителей коронавируса

Posted 14 августа 2020, 10:24
Published 14 августа 2020, 10:24
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
На втором месте находится Нефтекамск — 518 человек, на третьем — Белебевский район — 316 человек. В Туймазинском районе зафиксировано 305 заболевших коронавирусом, в Стерлитамаке — 300, в Салавате — 266. Меньше всего заболевших в Бурзянском районе — 2 человека.
Напомним, в Башкортостане за минувшие сутки выявлено 33 заразившихся. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 7230 человек.
Кроме того, 13 августа скончался еще один пациент. Как сообщили в региональном Минздраве, погибший 57-летний житель Стерлитамака. В ведомстве отметили, что из осложнений у мужчины был геморрагический бронхит и острая респираторная недостаточность. Таким образом общее количество погибших от коронавируса в республике составило 26 человек.