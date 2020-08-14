Минздрав назвал районы Башкирии с наибольшим числом носителей коронавируса

Кроме того, 13 августа скончался еще один пациент. Как сообщили в региональном Минздраве, погибший 57-летний житель Стерлитамака. В ведомстве отметили, что из осложнений у мужчины был геморрагический бронхит и острая респираторная недостаточность. Таким образом общее количество погибших от коронавируса в республике составило 26 человек.