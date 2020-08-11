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Posted 11 августа 2020, 08:53

Published 11 августа 2020, 08:53

Modified 30 ноября, 17:49

Updated 30 ноября, 17:49

В Башкирии снова возобновили поиски пропавшего Артура Газиева

11 августа 2020, 08:53
Поисковики сообщили, что в республике спустя продолжительное время возобновлены поиски пропавшего в Уфе Артура Газиева.

Волонтеры «Поиск детей - Уфа» сообщили, что для возобновления поисков решили провести расклейку объявлений по городу о пропавшем Артуре Газиева, которому на момент исчезновения в 2018 году было 19 лет. Причина такого решения не сообщается.

– Расклейка ориентировок будет завтра, во второй половине дня. Среда, 12.08.2020 года, встреча на остановке "Округ Галле" в сторону "Центрального" в 17:00 часов. Все подробности на месте. Расклейка по пропавшему Газиеву Артуру. При себе иметь клей-пва и скотч, – сообщается в группе волонтеров.

Медиакорсеть ранее, напомним, писала большой материал о пропавшем юноше из Уфы, родители которого Роберт и Римма до сих пор не теряют надежды, найти своего сына. В день пропажи 30 января 2018 года Артур вышел на улицу в магазин. Родители с ним связались спустя некоторое время, поговорил с отцом, затем вечером, около 17:30 поговорил с сестрой, а затем сигнал его телефона пропал.

С того дня об Артуре Газиеве ничего не слышно. С собой у него был в день пропажи телефон и небольшое количество денег на карте. За все это время не всплыла ни одна операция по карте, мобильный так ни разу и не был включен, а документы нигде не всплывали.

#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Пропала девушка
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