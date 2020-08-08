МЧС сообщает об «очень сильных дождях» 9 августа в Башкирии

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан со ссылкой на Башгидромет сообщает об ухудшении погоды на территории республики. По данным прогноза, завтра, 9 августа, в отдельных районах Башкирии ожидаются грозы и град. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На востоке республики ожидаются «очень сильные дожди, сильные ливни».