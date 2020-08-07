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Posted 7 августа 2020, 06:09

Published 7 августа 2020, 06:09

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В Уфе начали заливать фундамент долгожданного в регионе хосписа

7 августа 2020, 06:09
Реализация проекта завершится к осени 2021 года.

В Уфе началось строительство первого в регионе хосписа. Строители уже начали заливать фундамент, сообщили в пресс-службе главы Башкирии. По плану уже осенью 2021 года стационар откроет свои двери для детей и взрослых, имеющих неизлечимые заболевания.

Напомним, что новый уфимский хоспис возведут на деньги, собранные благодаря пожертвованиям. Добровольцам удалось собрать более 18 миллионов рублей, однако реализация всего проекта оценивается в 800 миллионов рублей. Ранее Радий Хабиров заявил, что планирует проводить встречи с представителями крупных предприятий и компаний, чтобы именно они стали инвесторами для этого важного проекта.

Социальное учреждение расположится за торговым центром «Мега». Оно рассчитано на 60 коек для взрослых и детей. Компания ОАО «Проектный институт «Башкиргражданпроект» в скором времени должна представить несколько вариантов интерьеров для будущих корпусов. На разработку проекта потратят более 25 миллионов рублей, которые ранее пожертвовал благотворительный фонд «Иман-Башкортостан».

#Карина Мамаева#Общество#Новости
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