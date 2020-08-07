В Уфе начали заливать фундамент долгожданного в регионе хосписа

Напомним, что новый уфимский хоспис возведут на деньги, собранные благодаря пожертвованиям. Добровольцам удалось собрать более 18 миллионов рублей, однако реализация всего проекта оценивается в 800 миллионов рублей. Ранее Радий Хабиров заявил, что планирует проводить встречи с представителями крупных предприятий и компаний, чтобы именно они стали инвесторами для этого важного проекта.