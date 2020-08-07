В Уфе начали заливать фундамент долгожданного в регионе хосписа

Posted 7 августа 2020, 06:09
Published 7 августа 2020, 06:09
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
В Уфе началось строительство первого в регионе хосписа. Строители уже начали заливать фундамент, сообщили в пресс-службе главы Башкирии. По плану уже осенью 2021 года стационар откроет свои двери для детей и взрослых, имеющих неизлечимые заболевания.
Напомним, что новый уфимский хоспис возведут на деньги, собранные благодаря пожертвованиям. Добровольцам удалось собрать более 18 миллионов рублей, однако реализация всего проекта оценивается в 800 миллионов рублей. Ранее Радий Хабиров заявил, что планирует проводить встречи с представителями крупных предприятий и компаний, чтобы именно они стали инвесторами для этого важного проекта.
Социальное учреждение расположится за торговым центром «Мега». Оно рассчитано на 60 коек для взрослых и детей. Компания ОАО «Проектный институт «Башкиргражданпроект» в скором времени должна представить несколько вариантов интерьеров для будущих корпусов. На разработку проекта потратят более 25 миллионов рублей, которые ранее пожертвовал благотворительный фонд «Иман-Башкортостан».