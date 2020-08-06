Бой за Куштау. Главное о противостоянии «Башкирской содовой компании» и экозащитников

На место прибыли представители Совета по правам человека при президенте РФ. Одной женщине во время задержания стало плохо. Позже появились сведения, что нескольких человек отпустили, а в приёмной отделения полиции Медиакорсети сообщили, что «пока задержанных нет». Тем не менее, телеграм-канал «Куштау-онлайн» сообщает, что полицейские перекрыли дорогу к лагерю экозащитников, которых задерживают и увозят, а через некоторое время отпускают и приезжают за «следующей партией».