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Бой за Куштау. Главное о противостоянии «Башкирской содовой компании» и экозащитников

6 августа 2020, 15:04
Фото: activatica.org
В Куштау продолжается противостояние «Башкирской содовой компании» с экоактивистами, которые вышли на защиту горы от планируемой разработки. 5 августа случилось обострение конфликта — большегрузы «БСК» попытались прорваться через оцепление защитников природы, после чего в дело вмешались силовики и «Гринпис».

Рассказываем о главных событиях противостояния на 6 августа.

После превращения горы Шахтау в карьер «БСК» понадобился новый источник соды, которым должен стать Куштау, территория которого однако имеет статус особо охраняемой зоны. Защитники природы выступили против планов промышленников. Те не отступили, и в июле экоактивисты организовали оборону шихана, разбив у подножия палаточный лагерь и перекрыв дорогу к местам вырубки деревьев. Техника «БСК» не смогла прорваться через живой кордон, и в дело вмешалась полиция.

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Поступило несколько заявлений от руководства АО «БСК» о противодействии ряда граждан деятельности, осуществляющейся предприятием в Ишимбайском районе. Поступившие материалы зарегистрированы в установленном порядке, по которым проводится проверка в соответствии с действующим законодательством,пояснила пресс-служба МВД по республике Башкортостан.

Общественники сообщали СМИ о задержании по меньшей мере десяти активистов, которых доставили в Ишимбайское РОВД. Среди них были также местные жители, которые присоединились к защите Куштау.

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На место прибыли представители Совета по правам человека при президенте РФ. Одной женщине во время задержания стало плохо. Позже появились сведения, что нескольких человек отпустили, а в приёмной отделения полиции Медиакорсети сообщили, что «пока задержанных нет». Тем не менее, телеграм-канал «Куштау-онлайн» сообщает, что полицейские перекрыли дорогу к лагерю экозащитников, которых задерживают и увозят, а через некоторое время отпускают и приезжают за «следующей партией».

«Башкирская содовая компания» опубликовала пресс-релиз, в котором в частности утверждается, что вся деятельность на шихане Куштау осуществляется в соответствии с законодательством.

Генеральный директор АО «Башкирская содовая компания» Эдуард Давыдов
Фото: soda.ru

Все участки, на которых компания проводит вырубку, относятся к тем категориям лесного фонда, в которых рубка и другие виды работ разрешены,пишет пресс-служба «БСК».

В то же время в республиканской прокуратуре сообщили, что проверка о законности предоставления земельных участков под работы ещё не окончена.

Проверка проводится, истребованы все документы, пока что-то [о результатах] сказать вам не могу. Сроки [на работу] у нас есть ещё, в понедельник (з августа — прим. ред.) мы только всё передали,рассказали Медиакорсети в пресс-службе ведомства.

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В правительстве РБ настаивают: о приостановке вырубки на Куштау не может быть и речи, иначе без работы останутся тысячи сотрудников крупнейшего в республике промышленного предприятия и ухудшению экономической ситуации во втором по величине городе республики.

Что касается конфликтной ситуации, то она, как и им подобные, должны решаться исключительно в рамках правого поля. При этом не исключено, что сам конфликт вокруг разработки может быть связан также с другими интересантами, которые хотели бы заняться производством соды в не менее живописных местах республики,сообщила пресс-служба Башкирского правительства.

Вероятно, речь о Группе компании Иосифа Рутмана «ТАУ», которая планировала построить в Стерлитамаке новый завод про производству соды.

Глава ГК "Тау" Иосиф Рутман
Фото: gktau.ru

Тем временем защитники Куштау продолжают держать оборону и призывают неравнодушных присоединяться к их рядам.

#Новости#Бой за Куштау#Эксклюзив#Антон Селиверстов#Общество
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