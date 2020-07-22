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Posted 22 июля 2020, 04:25

Published 22 июля 2020, 04:25

Modified 17 октября 2022, 20:43

Updated 17 октября 2022, 20:43

В Уфе 28-летний парень изнасиловал пенсионерку

В Уфе 28-летний парень изнасиловал пенсионерку

22 июля 2020, 04:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ранее подозреваемого судили за хищения, сейчас насильника уже задержали.

В Следственном комитете сообщили, что 28-летнему уфимцу предъявлено обвинение в изнасиловании 56-летней женщины (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ).

Предварительно известно, что преступление произошло в Затоне 20 июля. Пострадавшая шла домой, когда на нее напал подозреваемый. После совершенного он скрылся с места преступления.

Личность преступника удалось установить в короткий срок, его уже задержали и выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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#Происшествия#Новости#Изнасилование
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