В Уфе 28-летний парень изнасиловал пенсионерку

Posted 22 июля 2020, 04:25
Published 22 июля 2020, 04:25
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
В Следственном комитете сообщили, что 28-летнему уфимцу предъявлено обвинение в изнасиловании 56-летней женщины (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ).
Предварительно известно, что преступление произошло в Затоне 20 июля. Пострадавшая шла домой, когда на нее напал подозреваемый. После совершенного он скрылся с места преступления.
Личность преступника удалось установить в короткий срок, его уже задержали и выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу.