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Posted 17 июля 2020, 05:48

Published 17 июля 2020, 05:48

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В Башкирии планируют из-за сильной жары ввести режим ЧС

В Башкирии планируют из-за сильной жары ввести режим ЧС

17 июля 2020, 05:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил, что из-за погоды теряется урожай.

Аномальная 40-градусная жара отрицательно сказывается на урожае, к такому выводу пришли в минсельхозе Башкирии.

Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов сообщил, что в ведомстве очень обеспокоены потерей урожая, особенно в Зауралье и на северо-востоке республики.

Сам министр отмечает, что сейчас на полях есть еще 3,% млн тонн зерна, и необходимо быстро собрать урожай, поскольку вскоре придут дожди, которые также могут негативно сказать на сборе. Предварительно потеря урожая может составить 500 тысяч тонн, передает «Башинформ» его слова.

В министерстве намерены проанализировать ситуацию и решить вопрос о введении режима ЧС. Решение об этом будет принято в скором времени.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#ЧС#Режим ЧС
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