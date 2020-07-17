В Башкирии планируют из-за сильной жары ввести режим ЧС

Сам министр отмечает, что сейчас на полях есть еще 3,% млн тонн зерна, и необходимо быстро собрать урожай, поскольку вскоре придут дожди, которые также могут негативно сказать на сборе. Предварительно потеря урожая может составить 500 тысяч тонн, передает «Башинформ» его слова.