В Башкирии планируют из-за сильной жары ввести режим ЧС

Posted 17 июля 2020, 05:48
Published 17 июля 2020, 05:48
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
Аномальная 40-градусная жара отрицательно сказывается на урожае, к такому выводу пришли в минсельхозе Башкирии.
Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов сообщил, что в ведомстве очень обеспокоены потерей урожая, особенно в Зауралье и на северо-востоке республики.
Сам министр отмечает, что сейчас на полях есть еще 3,% млн тонн зерна, и необходимо быстро собрать урожай, поскольку вскоре придут дожди, которые также могут негативно сказать на сборе. Предварительно потеря урожая может составить 500 тысяч тонн, передает «Башинформ» его слова.
В министерстве намерены проанализировать ситуацию и решить вопрос о введении режима ЧС. Решение об этом будет принято в скором времени.