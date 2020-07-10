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Posted 10 июля 2020, 09:10

Published 10 июля 2020, 09:10

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

В Башкирии 20-летний изнасиловал женщину старше его

В Башкирии 20-летний изнасиловал женщину старше его

10 июля 2020, 09:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Молодого парня уже задержали сотрудники правоохранительных органов.

Нападение произошло в Октябрьском районе Уфы, подозреваемого 20-летнего парня уже задержали. Фигурант уголовного дела набросился на 33-летнюю женщину.

«КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник сообщают, что нападение произошло в Октябрьском районе, в начале июля. Задержали его 7 июля. Нападавший отпираться не стал и дал признательные показания. Детали произошедшего не приводятся.

Изнасиловавшему предъявили обвинения по двум статьям – изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Ранее его уже судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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#Происшествия#Новости#Изнасилование
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