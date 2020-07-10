В Башкирии 20-летний изнасиловал женщину старше его

Posted 10 июля 2020, 09:10
Published 10 июля 2020, 09:10
Modified 17 октября 2022, 20:35
Updated 17 октября 2022, 20:35
Нападение произошло в Октябрьском районе Уфы, подозреваемого 20-летнего парня уже задержали. Фигурант уголовного дела набросился на 33-летнюю женщину.
«КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник сообщают, что нападение произошло в Октябрьском районе, в начале июля. Задержали его 7 июля. Нападавший отпираться не стал и дал признательные показания. Детали произошедшего не приводятся.
Изнасиловавшему предъявили обвинения по двум статьям – изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Ранее его уже судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.