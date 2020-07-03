В Башкирии оплачивать за вывоз мусора можно будет через приложение

Posted 3 июля 2020, 08:44
Published 3 июля 2020, 08:44
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
Жители Башкирии теперь смогут оплатить услуги по вывозу и утилизации мусора через специальное мобильное приложение. Пока что воспользоваться новым способом оплаты смогут не во всех районах.
Приложение разработано регоператором «Экология Т», который обслуживает Белебей, Давлеканово, Туймазы и Октябрьский. Уточняется, что софт разработан специально, чтобы было удобнее оплачивать услуги.
Информацию о начислениях и платежах можно получить через личный кабинет на сайте компании, скачка доступна через Play Market или Appstore. Приложение полноценно заработает с 10 июля.