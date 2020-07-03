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Posted 3 июля 2020, 08:44

Published 3 июля 2020, 08:44

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии оплачивать за вывоз мусора можно будет через приложение

В Башкирии оплачивать за вывоз мусора можно будет через приложение

3 июля 2020, 08:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Приложение разработал один из регоператоров утилизации отходов, сообщили в пресс-службе правительства.

Жители Башкирии теперь смогут оплатить услуги по вывозу и утилизации мусора через специальное мобильное приложение. Пока что воспользоваться новым способом оплаты смогут не во всех районах.

Приложение разработано регоператором «Экология Т», который обслуживает Белебей, Давлеканово, Туймазы и Октябрьский. Уточняется, что софт разработан специально, чтобы было удобнее оплачивать услуги.

Информацию о начислениях и платежах можно получить через личный кабинет на сайте компании, скачка доступна через Play Market или Appstore. Приложение полноценно заработает с 10 июля.

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#Общество#Новости#Мусор
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