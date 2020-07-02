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Posted 2 июля 2020, 07:35

Published 2 июля 2020, 07:35

Modified 17 октября 2022, 20:30

Updated 17 октября 2022, 20:30

В Башкирии известны результаты голосования по поправкам в Конституцию

В Башкирии известны результаты голосования по поправкам в Конституцию

2 июля 2020, 07:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Центризбиркоме Башкирии сообщили результаты голосования в республике.

Председатель ЦИК РБ Илона Макаренко сообщила результаты голосования в регионе. Информацию о результатах всероссийского голосования огласили на брифинге.

По информации Макаренко, поправки в Конституцию РФ одобрили 88,7% избирателей. Проголосовали за в Башкирии 2,44 млн человек. В Уфе за поправки выступили 86,9%, в районах –94%.

Против внесения поправок проголосовали всего 10,6% избирателей или 292,7 тысяч человек. В Уфе этот показатель составил 16%, в районах –7,4%. Явка на голосование составила 90,8% (2,76 млн человек).

Напомним, о таком же показателе явки сообщал ранее глава Башкирии Радий Хабиров. Он ранее также заявлял, что в республике «пришло понимание значимости» поправок.

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