В Башкирии известны результаты голосования по поправкам в Конституцию

Posted 2 июля 2020, 07:35
Published 2 июля 2020, 07:35
Modified 17 октября 2022, 20:30
Updated 17 октября 2022, 20:30
Председатель ЦИК РБ Илона Макаренко сообщила результаты голосования в регионе. Информацию о результатах всероссийского голосования огласили на брифинге.
По информации Макаренко, поправки в Конституцию РФ одобрили 88,7% избирателей. Проголосовали за в Башкирии 2,44 млн человек. В Уфе за поправки выступили 86,9%, в районах –94%.
Против внесения поправок проголосовали всего 10,6% избирателей или 292,7 тысяч человек. В Уфе этот показатель составил 16%, в районах –7,4%. Явка на голосование составила 90,8% (2,76 млн человек).
Напомним, о таком же показателе явки сообщал ранее глава Башкирии Радий Хабиров. Он ранее также заявлял, что в республике «пришло понимание значимости» поправок.