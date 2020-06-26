Скидки в магазины и аптеки: в Башкирии для избирателей проводят акцию «Рахмат»

Право на скидку дается всем носителям специального браслета, который выдается участникам акции «Рахмат» на избирательных участках. Скидка на услуги в парикмахерских, автосервисах, химчистках и ателье составляет 10-20%, на продукты (кроме алкоголя и сигарет) — 3-10%, на покупку в заведениях общепита — 10%, на велопрокат — до 50%. Кроме того, браслет дает право на бесплатный проезд в автобусах «Башавтотранса», на трамваях и троллейбусах 1 июля.