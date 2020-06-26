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Posted 26 июня 2020, 09:05

Published 26 июня 2020, 09:05

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

Скидки в магазины и аптеки: в Башкирии для избирателей проводят акцию «Рахмат»

Скидки в магазины и аптеки: в Башкирии для избирателей проводят акцию «Рахмат»

26 июня 2020, 09:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Участниками акции автоматически становятся избиратели, участвующие в голосовании по изменениям в Конституции России.

Скидки предоставляются с 25 июня до 1 июля включительно для всех избирателей Башкирии. В акции участвуют ряд магазинов, аптек, фитнес-клубов, кафе, парикмахерских, автосервисов и др.

Право на скидку дается всем носителям специального браслета, который выдается участникам акции «Рахмат» на избирательных участках. Скидка на услуги в парикмахерских, автосервисах, химчистках и ателье составляет 10-20%, на продукты (кроме алкоголя и сигарет) — 3-10%, на покупку в заведениях общепита — 10%, на велопрокат — до 50%. Кроме того, браслет дает право на бесплатный проезд в автобусах «Башавтотранса», на трамваях и троллейбусах 1 июля.

Полный список магазинов и заведений, участвующих в акции в различных муниципалитетах региона, можно узнать на соответствующих сайтах: Уфа и Уфимский район — ufarahmat.com, Стерлитамак — sterlitamakrahmat.com, Салават — salavatrahmat.com, Сибай — sibayrahmat.com, Октябрьский — oktyabrskiyrahmat.com, Нефтекамск — neftekamskrahmat.com, Бирск (район) — birskrahmat.com, Благовещенск (район) — blagoveshenskrahmat.com, Туймазы (район) — http://tuymazyrahmat.com/

Как отмечает РБК, только в Уфе и Уфимском районе к акции присоединились 200 компаний-партнеров.

Напомним, 25 июня в регионе для проведения голосования по изменению конституции открылся 3431 избирательный участок. В Уфе задействовано 435 участков.

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#Андрей Королев#Общество#Новости
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