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Posted 17 июня 2020, 07:52

Published 17 июня 2020, 07:52

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

В Башкирии остановили двух играющих на железнодорожных путях детей

В Башкирии остановили двух играющих на железнодорожных путях детей

17 июня 2020, 07:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Двух маленьких детей нашли на железнодорожных путях на перегоне Уфа-Дема. В МВД Башкирии на транспорте сообщили подробности произошедшего.

Тревогу подняла дежурная по станции, она сообщила о случившемся в полицию, рассказав, что детей заметил машинист грузового состава.

Мужчина рассказал, что заметил, как два ребенка подкладывают на рельсы посторонние предметы. Когда на место происшествия выехали сотрудники линейного управления, то обнаружили там малышей 7 и 6 лет, которые играли с камнями около железной дороги.

С детьми провели профилактические беседы, в отношении родителей составили протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости
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