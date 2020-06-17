В Башкирии остановили двух играющих на железнодорожных путях детей

Posted 17 июня 2020, 07:52
Published 17 июня 2020, 07:52
Modified 17 октября 2022, 20:18
Updated 17 октября 2022, 20:18
Тревогу подняла дежурная по станции, она сообщила о случившемся в полицию, рассказав, что детей заметил машинист грузового состава.
Мужчина рассказал, что заметил, как два ребенка подкладывают на рельсы посторонние предметы. Когда на место происшествия выехали сотрудники линейного управления, то обнаружили там малышей 7 и 6 лет, которые играли с камнями около железной дороги.
С детьми провели профилактические беседы, в отношении родителей составили протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.