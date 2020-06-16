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Posted 16 июня 2020, 10:57

Published 16 июня 2020, 10:57

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

Власти Уфы сообщили, когда закончат строительство кинотеатра под открытым небом

Власти Уфы сообщили, когда закончат строительство кинотеатра под открытым небом

16 июня 2020, 10:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Открытая площадка для просмотра кинофильмов откроется в парке Мажита Гафури.

По информации пресс-службы муниципалитета, автокинотеатр рассчитан на 54 машины, Планируется, что парковочные места будут расположены веером. Фильмы покажут на большом светодиодном экране, звук будет транслироваться в аудиосистему автомобиля. Для зрителей будет предусмотрен также и фудкорт с выбором еды и напитков.

В пресс-службе отметили, что к настоящему моменту подготовлена площадка под установку экрана, ход работ проверил мэр города Ульфат Мустафин. Планируется, что работа по строительству завершится в начале июля этого года. О начале работы кинотеатра пока что не сообщается.

Напомним, что вице-мэр Уфы Алина Сулейманова прокомментировала ранее открытие словами, что это уфимский ответ коронавирусу.

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