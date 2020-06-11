Аналитика МТС: уфимцы забросили онлайн-обучение и стали чаще совершать покупки онлайн

Рост обращений к образовательным сервисам в первый летний месяц составил всего 42%, тогда как в середине мая этот показатель превышал 500% по отношению к 2019 году. При этом несмотря на возобновление работы крупных торговых центров, уфимцы не захотели тратить время на походы по магазинам – популярность интернет-покупок и сервисов по доставке готовой еды осталась на уровне «карантинной» весны и превысила прошлогодние значения более чем в три раза. Оказавшись на самоизоляции, люди получили возможность воспользоваться цифровыми сервисами, таким образом сформировался новый портфель привычек. Даже после возвращения населения к обычному режиму жизни, большая часть людей будет пользоваться этим опытом.