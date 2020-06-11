Аналитика МТС: уфимцы забросили онлайн-обучение и стали чаще совершать покупки онлайн

«МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, продолжает публикацию первого в России индекса цифровой активности городов-миллионников, который компания формирует на основе обезличенных больших данных (Big Data). По данным индекса, отражающего спрос на онлайн-сервисы, жители Уфы с начала июня практически перестали пользоваться платформами для дистанционного обучения и образовательными порталами, а количество обращение к интернет-магазинам осталось на прежнем уровне.
Рост обращений к образовательным сервисам в первый летний месяц составил всего 42%, тогда как в середине мая этот показатель превышал 500% по отношению к 2019 году. При этом несмотря на возобновление работы крупных торговых центров, уфимцы не захотели тратить время на походы по магазинам – популярность интернет-покупок и сервисов по доставке готовой еды осталась на уровне «карантинной» весны и превысила прошлогодние значения более чем в три раза. Оказавшись на самоизоляции, люди получили возможность воспользоваться цифровыми сервисами, таким образом сформировался новый портфель привычек. Даже после возвращения населения к обычному режиму жизни, большая часть людей будет пользоваться этим опытом.
В число наиболее востребованных среди уфимцев сервисов входят также банковские приложения и онлайн-кинотеатры с почти четырёхкратным ростом по отношению к 2019 году и телемедицинские сервисы с увеличением спроса в 2.9 раза по сравнению с 2019 годом. Динамика роста по этим категориям остается стабильной высокой как во времена самоизоляции, так и после возвращения горожан к привычному ритму жизни.
Несмотря на снижение общего количества обращений интернет-пользователей, Уфа по-прежнему остается лидером по индексу цифровой активности среди российских городов-миллионеров. По сравнению с 2019 годом популярность отдельных категорий цифровых сервисов среди уфимцев выросла в 3–6 раз. Количество обращений к цифровым решениям, по состоянию на седьмое июня, всё ещё существенно – на 270% – превышает средние показатели 2019 года.
Для формирования индекса цифровой активности МТС проанализировала обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.