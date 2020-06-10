Уроженец Турции насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы из Башкирии

Его жертвой стала 10-летняя дочь сожительницы. Следователи считают, что насилие происходило минимум два раза в период с 2018 по 2019 год. О случившемся узнала мать девочки и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В настоящий момент мужчину задержали и заключили его под стражу, обвинение уже предъявлено.