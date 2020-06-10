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Posted 10 июня 2020, 12:02

Published 10 июня 2020, 12:02

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

Уроженец Турции насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы из Башкирии

Уроженец Турции насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы из Башкирии

10 июня 2020, 12:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следственный комитет возбудил против подозреваемого педофила два уголовных дела.

В пресс-службе комитета сообщили, что 38-летний уроженец Турции подозревается в покушении на изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста ( п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Его жертвой стала 10-летняя дочь сожительницы. Следователи считают, что насилие происходило минимум два раза в период с 2018 по 2019 год. О случившемся узнала мать девочки и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В настоящий момент мужчину задержали и заключили его под стражу, обвинение уже предъявлено.

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#Происшествия#Новости#Изнасилование
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