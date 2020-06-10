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Posted 10 июня 2020, 05:52

Published 10 июня 2020, 05:52

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

Минздрав Башкирии выявил в больнице половину неправильно поставленных диагнозов

Минздрав Башкирии выявил в больнице половину неправильно поставленных диагнозов

10 июня 2020, 05:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Выяснилось, что 50% диагнозов поставлены неправильно уже после смерти пациентов.

Региональное министерства здравоохранения опубликовало результаты проверки работы медицинских учреждений по всей республики. Эксперты принимали во внимание также и неправильно поставленные диагнозы. Как выяснилось, таковые бывают во многих больницах, а в одной из них врачи ошиблись в половине случаев.

Больше всего неправильно поставленных диагнозов обнаружилось в Ишимбайской больнице. Выяснилось, что клинический диагноз был поставлен не правильно в 50 процентах случаев. Несоответствия также выявили еще в десять медучреждениях.

К примеру, в больнице Стерлитамака №4 и в Демской больнице Уфы ошибочно поставили диагноз в 10 процентах случаев, в 21-й больнице в 8,2 процентах, в 1-й больнице Стерлитамака – в 5,8 процентах, в 3-й больнице Стерлитамака – в 4,8 процентах, в 13-й больнице Уфы - в 1,2 процентах, в РКБ имени Куватова – в 3 процентах и 2 процента в Республиканском противотуберкулёзном диспансере.

Медиакорсеть передавала, что в РКБ имени Куватова по факту вспышки коронавируса возбуждены два дела. В Роспотребнадзоре сообщили об окончании эпидемиологического расследования массового заражения коронавирусом в РКБ имени Куватова.

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#Общество#Новости#Больницы
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