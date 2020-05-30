В Башкирии за последние сутки 80 человек заболели коронавирусом

Posted 30 мая 2020, 09:14
Published 30 мая 2020, 09:14
Modified 17 октября 2022, 20:59
Updated 17 октября 2022, 20:59
В Башкирии продолжают фиксировать новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки еще у 80 человек анализы показали положительный результат. Таким образом, всего 3 185 человек в республике заражены новой коронавирусной инфекцией. Из них 36 человек находятся в тяжелом состоянии, 9 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении – 1141 человек.
За прошедшие сутки 88 человек выздоровели. Всего количество выписанных пациентов с начала пандемии достигло 1116 человек.
К счастью, новых смертей от вируса не выявлено.
За последние сутки 69 человек госпитализированы с диагнозом внебольничная пневмония. 34 пациентов вылечились от пневмонии.
Всего за сутки проведено 7251 исследование, обследовано 6962 человек.