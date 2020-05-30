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Posted 30 мая 2020, 09:14

Published 30 мая 2020, 09:14

Modified 17 октября 2022, 20:59

Updated 17 октября 2022, 20:59

В Башкирии за последние сутки 80 человек заболели коронавирусом

30 мая 2020, 09:14
Актуальные данные предоставлены региональным Минздравом.

В Башкирии продолжают фиксировать новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки еще у 80 человек анализы показали положительный результат. Таким образом, всего 3 185 человек в республике заражены новой коронавирусной инфекцией. Из них 36 человек находятся в тяжелом состоянии, 9 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении – 1141 человек.

За прошедшие сутки 88 человек выздоровели. Всего количество выписанных пациентов с начала пандемии достигло 1116 человек.

К счастью, новых смертей от вируса не выявлено.

За последние сутки 69 человек госпитализированы с диагнозом внебольничная пневмония. 34 пациентов вылечились от пневмонии.

Всего за сутки проведено 7251 исследование, обследовано 6962 человек.

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