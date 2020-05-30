В Башкирии за последние сутки 80 человек заболели коронавирусом

В Башкирии продолжают фиксировать новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки еще у 80 человек анализы показали положительный результат. Таким образом, всего 3 185 человек в республике заражены новой коронавирусной инфекцией. Из них 36 человек находятся в тяжелом состоянии, 9 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении – 1141 человек.