mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус COVID-19 диагностировали 453 гражданам

19 мая 2020, 12:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi
За минувший день в Санкт-Петербурге китайскую коронавирусную инфекцию выявили у 453 местных жителей.

По информации оперативного штаба по противодействию коронавирусу COVID-19 за сутки число жертв болезни в Северной столице увеличилось на пять, и составило 95 человек. Об этом пишет Newia.ru.

С начала эпидемии в Санкт-Петербурге COVID-19 заразились свыше 11 300 человек.

В Ленинградской области за минувший день зарегистрирован 81 новый случай китайской коронавирусной инфекции. Данный показатель был выше только восьмого мая, когда число заразившихся за сутки выросло сразу на 91. С начала пандемии в регионе от COVID-19 умерли восемь местных жителей.

В Российской Федерации за день зафиксировали 9 263 новых пациента с COVID-19. Общее число больных в стране вплотную приблизилось к 300 000. За сутки в РФ от инфекции скончались 115 граждан, а за все время более 2 800.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04