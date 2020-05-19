В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус COVID-19 диагностировали 453 гражданам

По информации оперативного штаба по противодействию коронавирусу COVID-19 за сутки число жертв болезни в Северной столице увеличилось на пять, и составило 95 человек. Об этом пишет Newia.ru.
С начала эпидемии в Санкт-Петербурге COVID-19 заразились свыше 11 300 человек.
В Ленинградской области за минувший день зарегистрирован 81 новый случай китайской коронавирусной инфекции. Данный показатель был выше только восьмого мая, когда число заразившихся за сутки выросло сразу на 91. С начала пандемии в регионе от COVID-19 умерли восемь местных жителей.
В Российской Федерации за день зафиксировали 9 263 новых пациента с COVID-19. Общее число больных в стране вплотную приблизилось к 300 000. За сутки в РФ от инфекции скончались 115 граждан, а за все время более 2 800.