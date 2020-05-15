В Башкирии преподавателя БашГУ признали виновной во взяточничестве

Posted 15 мая 2020, 07:32
Published 15 мая 2020, 07:32
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
В Следственном комитете сообщили, что 55-летнюю женщину, преподававшую в университете признали виновной в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).
В следствии и суде установили, что преподаватель через старосту получила взятку в размере 24,5 тысяч рублей от 12 студентов. В обмен она обещала положительные оценки без фактической проверки знаний по «Теории вероятности и математической статистике».
Женщину задержали с поличным и признали виновной в совершенных преступлениях., назначив штраф в размере 90 тысяч рублей. Следователи также вынесли представление ректору университета, чтобы тот усилил контроль за подчиненными.