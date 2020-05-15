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Posted 15 мая 2020, 07:32

Published 15 мая 2020, 07:32

Modified 17 октября 2022, 20:43

Updated 17 октября 2022, 20:43

В Башкирии преподавателя БашГУ признали виновной во взяточничестве

В Башкирии преподавателя БашГУ признали виновной во взяточничестве

15 мая 2020, 07:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следственный комитет сообщил, что преподавателя из БашГУ признали виновной в получении взятки.

В Следственном комитете сообщили, что 55-летнюю женщину, преподававшую в университете признали виновной в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

В следствии и суде установили, что преподаватель через старосту получила взятку в размере 24,5 тысяч рублей от 12 студентов. В обмен она обещала положительные оценки без фактической проверки знаний по «Теории вероятности и математической статистике».

Женщину задержали с поличным и признали виновной в совершенных преступлениях., назначив штраф в размере 90 тысяч рублей. Следователи также вынесли представление ректору университета, чтобы тот усилил контроль за подчиненными.

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#Общество#Новости#Следком Башкортостана
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