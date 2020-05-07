Жители разных стран исполнят песню «День Победы» на своих языках 9 мая

«Идею уже поддержали „народные контролеры“ региона, которых я возглавляю, и Общество башкирских женщин РБ, где также очень много членов и сторонников партии. Проходят годы, но память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла, защитивших мир от фашизма, будет передаваться от поколения к поколению. Великая Победа еще раз доказала, какая это огромная сила воли и сплоченность всего народа. Наше единство, солидарность, общественное согласие — основа крепкого государства, гарантия его успешного развития», — прокомментировала Гульнур Кульсарина.