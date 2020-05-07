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Биолог: лифт сегодня самое опасное место

7 мая 2020, 11:56
Фото: pixabay.com
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в Америке Анча Баранова рассказала о местах в городе, где существует самая высокая вероятность заразиться коронавирусом. Так, самым опасным местом вне квартиры назван пассажирский лифт.

Баранова объяснила это тем, что в лифтах плохая вентиляция. К примеру, если зараженный человек проехал на таком лифте, то воздух в нем продолжает стоять, а при начале движения опускается на другого пассажира, который получает инфекцию, пишет газета “Известия”.

По мнению ученого, подъезды многоквартирных домов в принципе опасны, так как имеют небольшой объем воздуха. Но, как подчеркнула Баранова, во избежании заражения безопаснее пользоваться лестницей, чем лифтом.

Она добавила, что безопасными сегодня считаются места с большой площадью. К примеру, это могут быть магазины. Здесь, отметила биолог, большой объем воздуха, который затягивают в себя вытяжки.

Также высокая вероятность подхватить коронавирус в общественном транспорте.

Баранова отметила, что на улице шансы заразиться вирусом очень малы, так как в таком объеме воздуха вирус очень быстро растворяется.

Биолог подчеркнула, что дистанцирование помогло снизить число заболеваемости коронавирусом.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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