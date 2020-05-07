Биолог: лифт сегодня самое опасное место

Баранова объяснила это тем, что в лифтах плохая вентиляция. К примеру, если зараженный человек проехал на таком лифте, то воздух в нем продолжает стоять, а при начале движения опускается на другого пассажира, который получает инфекцию, пишет газета “Известия”.