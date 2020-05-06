Юрий Шевчук записал песню к фильму «Доктор Лиза» и посвятил ее всем женщинам-медикам

Главную роль в фильме играет Чулпан Хаматова, которая в образе блондинки внешне довольно похожа на Елизавету Глинку. Режиссер фильма – Оксана Карас. Сюжет картины – это один день из жизни врача-реаниматолога Елизаветы Глинки еще до того, как она стала известной общественницей. Он помогает понять, насколько искренним человеком была доктор Лиза, за что ее любили простые люди и ненавидели некоторые чиновники.