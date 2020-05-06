RT и журналист Антон Красовский выпустили фильм о жертвах коронавируса

В киноленте рассказывается о тех, кто не смог одолеть болезнь. Например, о режиссере Александре Радове, который заболел вместе с женой, но не смог справиться с осложнениями. Также в фильме рассказывается о том, что эпидемиолог Арпиг Асратян и ее супруг — профессор физики Мишик Казарян скончались в реанимации с разницей в 10 дней.