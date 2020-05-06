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RT и журналист Антон Красовский выпустили фильм о жертвах коронавируса

6 мая 2020, 14:04
Фото: wikimedia.org
Новый документальный фильм о жертвах COVID-19 вышел в рамках проекта «Эпидемия».

В киноленте рассказывается о тех, кто не смог одолеть болезнь. Например, о режиссере Александре Радове, который заболел вместе с женой, но не смог справиться с осложнениями. Также в фильме рассказывается о том, что эпидемиолог Арпиг Асратян и ее супруг — профессор физики Мишик Казарян скончались в реанимации с разницей в 10 дней.

Отмечается, что во всех этих случаях врачи не смогли выявить заражение коронавирусом на ранней стадии болезни. Пневмонию показывала только компьютерная томография на поздней стадии заболевания, после чего люди уже оказывались в реанимации, пишет RT.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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