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«Выиграли двухнедельный бой»: в РКБ Уфы завершилась вторая смена медиков

5 мая 2020, 05:38
Фото: Mkset.ru
Теперь все врачи уйдут на обязательную двухнедельную самоизоляцию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил врио главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова Евгений Кустов. Он также поблагодарил всех, кто помогает врачам, в том числе и волонтерам.

Он также рассказал, что все это время врачи и медсестры бок о бок проявляли свои лучшие качества – человечность, профессионализм, ответственность, работали из последних сил.

По словам одного из специалистов, несмотря на то, что борьба с коронавирусом продолжается, двухнедельный бой выигран: «С такими людьми я бы и в разведку пошел».

Руководитель медучреждения также отметил, за работу в сложных условиях медики получили благодарственные письма и небольшие подарки от Профсоюза медиков Башкортостана.

Напомним, что вахта началась еще 21 апреля.

Ранее мы писали о том, как более 20 медиков заявили, что действия главного врача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой нуждаются в правовой оценке.

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