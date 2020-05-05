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В Башкирии за нарушение масочного режима тоже планируют штрафовать

5 мая 2020, 07:41
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Однако, речь идет о тех гражданах, которые «будут вести себя вызывающе».

Об этом накануне заявил глава республики Радий Хабиров на очередном оперативном совещании в правительстве региона, которое впервые прошло в онлайн-режиме.

Штрафовать намерены за нарушение масочного режима, но в том лишь случае, если гражданин себя вести будет «вызывающе». При этом всех проверяющих, в том числе полицейских, глава региона предостерег от грубости и хамства в отношении граждан, нарушающих режим.

«Поймите, люди реально устали. Ни в коем случае не говорите грубо», - заявил Радий Хабиров.

Добавим, что штрафы за нарушение самоизоляции для физических лиц составляют от 3-х до 15 тысяч рублей. В некоторых случаях граждане могут отделаться предупреждением.

Ранее, напомним, Медиакорсеть писала, как в Уфе полиция задержала женщину с красным флажком в руках. Женщину довольно в грубой форме вели сразу пятеро полицейских.

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