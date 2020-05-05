В Башкирии полицейские почти час продержали мужчину, спешившего к умирающему отцу

«Остановили просто так. Без нарушений. Оформили за то, что сказал, что ничего не нарушал, в том числе режим самоизоляции. Я был зарегистрирован на сайте doroga02, но пользоваться им, когда приспичило ехать, было неуместно. На штрафы другие меня „пробили“ заодно. Я без нарушений ехал, штрафов нет, телефон не ворованный, багажник открыл, дал не только все документы для гаишников (ПТС, водительское, страховку), но и паспорт. А у этих прям фашистская власть прям заиграла. Жена плачет сидит, а они стращают, типа с тобой закончим и за неё возьмёмся», — вспоминает уфимец.