Мусор подождет? В Башкирии стали реже вывозить отходы и меньше платить за них

При этом, по словам министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева, никакие технические проблемы на своевременный вывоз мусора влиять не должны. На совещании также обсудили вопрос размещения временного накопителя ТБО в Сибае и обустройство дороги к такому же полигону в Нефтекамске. Ранее мы писали о том, что в Ишимбайском районе Башкирии сельчане грозят судом регоператору из-за мусора.