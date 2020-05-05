mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мусор подождет? В Башкирии стали реже вывозить отходы и меньше платить за них

5 мая 2020, 06:18
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
В республике на 19 процентов снизились поступления средств от населения за вывоз мусора.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кабмина. Вопрос снижения платежей обсудили на совещании, посвященном развитию коммунального хозяйства. Ухудшение платежной дисциплины связано также и с тем, что некоторые регоператоры начали снижать рейсы по вывозу твердых коммунальных отходов, ссылаясь на нехватку средств на топливо и ремонт автомобилей.

При этом, по словам министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева, никакие технические проблемы на своевременный вывоз мусора влиять не должны. На совещании также обсудили вопрос размещения временного накопителя ТБО в Сибае и обустройство дороги к такому же полигону в Нефтекамске. Ранее мы писали о том, что в Ишимбайском районе Башкирии сельчане грозят судом регоператору из-за мусора.

Материалы по теме
Грязные выходки: почему предприниматели избавляются от мусора за счет населения«С мусором все равно придется работать»: в Уфе обсудили перспективы мусорной реформыКвитанция с неизвестными: в Башкирии сельчане грозят судом регоператору из-за мусора
#Новости#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44