В Башкирии фиксируют «взрывной рост» безработных

«На самом деле надо понимать, что ситуацию на рынке труда мы бдим через центры занятости. Мы основываемся на их данные. Сегодня на официальном рынке труда обвала нет. Рост безработицы в период пандемии, то есть, за последние три месяца, в регионе зафиксирован всего на 20% - в отличие от значений прошлого года, этой действительно не такие большие цифры. Конечно, мы ждем существенную напряженность на рынке труда. Сегодня мы наблюдаем взрывной рост заявлений людей, желающих, чтобы им зарегистрировали заявку в качестве безработного», - заявила Ленара Иванова.