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Posted 23 апреля 2020, 10:38

Published 23 апреля 2020, 10:38

Modified 17 октября 2022, 20:28

Updated 17 октября 2022, 20:28

В Башкирии фиксируют «взрывной рост» безработных

23 апреля 2020, 10:38
В республике, по словам министра семьи и труда, зарегистрирован «незначительный рост безработицы» на 20%.

По словам Ленары Ивановой, никакого «обвала» на рынке труда сейчас нет, зато наблюдается «взрывной» рост заявлений от граждан, желающих встать на учет по безработице.

«На самом деле надо понимать, что ситуацию на рынке труда мы бдим через центры занятости. Мы основываемся на их данные. Сегодня на официальном рынке труда обвала нет. Рост безработицы в период пандемии, то есть, за последние три месяца, в регионе зафиксирован всего на 20% - в отличие от значений прошлого года, этой действительно не такие большие цифры. Конечно, мы ждем существенную напряженность на рынке труда. Сегодня мы наблюдаем взрывной рост заявлений людей, желающих, чтобы им зарегистрировали заявку в качестве безработного», - заявила Ленара Иванова.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии количество безработных может исчисляться десятками тысяч граждан.

Напомним, что Медиакорсеть уже разбиралась, что происходит сейчас на рынке труда и могут ли защитить свои права жители республики.

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#Общество#Новости
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