«Единая Россия» представит Путину идеи по поддержке бизнеса

Еще президент высказал идею о предоставлении бизнесменам малой и средней руки возможности получить прямую и безвозмездную государственную помощь в размере МРОТ на одного сотрудника в месяц. Для этого получатели помощи должны сохранить занятость на уровне не менее 90% от штатной численности на первое апреля. Также Путин считает необходимым доработать перечень системообразующих предприятий и направить 200 миллиардов рублей на субсидии региональным бюджетам, сообщает сайт «Единой России».