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Posted 11 апреля 2020, 06:37

Published 11 апреля 2020, 06:37

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

В Башкирии начнут беспощадно штрафовать нарушителей режима самоизоляции

В Башкирии начнут беспощадно штрафовать нарушителей режима самоизоляции

11 апреля 2020, 06:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В правительстве считают, что жители республики безответственно относятся к режиму самоизоляции.

Секретарь межведомственного совета общественной безопасности Башкирии Алексей Касьянов заявил, что в течение нескольких последний дней с нарушителями провели более 20 тысяч бесед профилактического характера. Есть и оштрафованные – их 2,5 тысячи человек.

Безответственность жителей республики, по словам Касьянова, вынудила правительство усилить меры наказания, и теперь тех, кто поздно гуляет, будут привлекать беспощадно к административной ответственности, причем все, а не так как раньше, когда в 90% случаев встреча нарушителей с правоохранителями заканчивалась беседой, отметил он.

«Хотелось бы, чтобы это все услышали и потом не жаловались на тех сотрудников, которые выполняют свои должностные обязанности», - подчеркнул секретарь совета общественной безопасности Башкирии.

Он также сделал акцент, что это административное наказание – вынужденная необходимость.

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