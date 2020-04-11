В Башкирии начнут беспощадно штрафовать нарушителей режима самоизоляции

Безответственность жителей республики, по словам Касьянова, вынудила правительство усилить меры наказания, и теперь тех, кто поздно гуляет, будут привлекать беспощадно к административной ответственности, причем все, а не так как раньше, когда в 90% случаев встреча нарушителей с правоохранителями заканчивалась беседой, отметил он.