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Posted 7 апреля 2020, 16:06

Published 7 апреля 2020, 16:06

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

В России утвердят новый пакет мер для поддержки граждан и бизнес

В России утвердят новый пакет мер для поддержки граждан и бизнес

7 апреля 2020, 16:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Правительство формирует дополнительный ряд обеспечительных мер для поддержки предпринимателей и граждан. Об этом Михаил Мишустин.

Телеграм-канал Мейстер пишет, что в настоящее время нет информации о том, какие меры будут предприняты, однако в правительстве осознают недостаточность действующих мер поддержки. «Апрельские выходные» нанесут существенный удар по бизнесу и скорость восстановления экономики напрямую обусловлена своевременными действиями властей. Любое ОРВИ, в том числе и коронавирус, пугает осложнениями. Осложнения экономического характера придется лечить не менее активно, чем пневмонию.

Как отмечают авторы "Мейстера", в этом случае радует лишь объем российских резервов, размера которых должно хватить и для «черных дней» и для оперативного запуска экономики при благоприятной эпидемиологической ситуации.

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