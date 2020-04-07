«Башинформсвязь»: свыше 14000 звонков принял единый колл-центр по коронавирусу

«В республике действуют 12 горячих линий по разным вопросам, возникающим в условиях распространения инфекции. Людям удобнее получать информацию в одном месте, поэтому мы создали наш колл-центр. У нас жители республики могут получить ответы на все вопросы, связанные с пандемией коронавируса».