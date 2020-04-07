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«Башинформсвязь»: свыше 14000 звонков принял единый колл-центр по коронавирусу

7 апреля 2020, 09:05
Фото: pixabay.com
Компания организовала горячую линию при региональном оперативном штабе по борьбе с короновирусом на базе «Виртуальной АТС».

«Башинформсвязь» зафиксировала свыше 14000 звонков от жителей республики в единый колл-центр по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Функциональные возможности сервиса позволяют принимать большой поток обращений, перенаправлять звонки на свободную линию, ставить их в очередь на ожидание и вести запись разговоров.

Сергей Алферов, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь», группа компаний «Ростелеком»:

«Важно своевременно информировать граждан о соблюдении мер предосторожности в связи с распространением короновируса. Компания оперативно организовала горячую линию и обеспечивает круглосуточную техническую поддержку для бесперебойной работы колл-центра».

Рустем Ахмадинуров, член оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан:

«В республике действуют 12 горячих линий по разным вопросам, возникающим в условиях распространения инфекции. Людям удобнее получать информацию в одном месте, поэтому мы создали наш колл-центр. У нас жители республики могут получить ответы на все вопросы, связанные с пандемией коронавируса».

По телефону горячей линии 8-800-201-89-03 жители Башкортостана могут узнать о профилактике коронавирусной инфекции, порядке оформления больничных листов, уточнить контакты профильных министерств и ведомств, задать вопросы об условиях передвижения по республике.

Специалисты центра обзванивают пожилых граждан и ветеранов Великой Отечественной войны и принимают заявки на оказание помощи. Контакты жителей, заподозривших у себя коронавирус, оперативно передаются специалистам здравоохранения.

Сроки работы горячей линии будут зависеть от развития ситуации.

#Новости#Надежда Валитова#Общество
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