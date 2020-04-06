ЕР ускорит законодательную работу для выплаты семейных пособий

«Начиная с 1 июня 2020 года в соответствии с указом президента страны будет обеспечено осуществление ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В Башкортостане в настоящее время разрабатывается порядок предоставления данной меры поддержки. В текущем году размер выплаты составит 4 894 рубля (50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной за 2 квартал предыдущего года), и право на нее будут иметь семьи, среднедушевой доход которых не превышает 9 804 рублей. Ранее планировалось, что данная выплата будет осуществляться с 1 июля текущего года, но в связи с поручением президента все организационные мероприятия перенесены на месяц раньше — с июня 2020 года.