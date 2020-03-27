В Минздраве сообщили о сроках начала испытаний вакцины от коронавируса

Posted 27 марта 2020, 12:23
Published 27 марта 2020, 12:23
Modified 17 октября 2022, 20:59
Updated 17 октября 2022, 20:59
По словам Мурашко, разработчики говорят о 5-6 месяцах, которые потребуются для выведения вакцины на этап клинических испытаний. Что касается доклинических испытаний, то они уже начинаются, пишет rns.online.
В настоящее время над вакциной работают специалисты Федерального медико-биологического агентства, Роспотребнадзора и нескольких частных структур.
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 26 марта, в Российской Федерации заразившиеся зарегистрированы в 56 регионах.