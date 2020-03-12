Врачам из Башкирии планируют присвоить статусы

«Данные статусы будут присвоены лучшим врачам и специалистам, работающим в государственных медицинских организациях республики по результатам Конкурса, проводимого в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Статус будет подтверждаться отличительным нагрудным знаком и удостоверением», – объяснила Кононова.