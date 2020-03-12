mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 марта 2020, 09:00

Published 12 марта 2020, 09:00

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

Врачам из Башкирии планируют присвоить статусы

Врачам из Башкирии планируют присвоить статусы

12 марта 2020, 09:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В региональном минздраве задумались о совершенствовании нормативной базы.

О такой необходимости заявила замминистра здравоохранения Ирина Кононова. Она отметила, что нужно усовершенствовать нормативную базу медорганизаций во вопросам этики, формирования института наставничества в медицинских учреждениях.

Она также отметила, что лучшим врачам и специалистам будут присвоены специальные статусы: «Врач Башкортостана», «Фельдшер Башкортостана» и «Медицинская сестра Башкортостана».

«Данные статусы будут присвоены лучшим врачам и специалистам, работающим в государственных медицинских организациях республики по результатам Конкурса, проводимого в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Статус будет подтверждаться отличительным нагрудным знаком и удостоверением», – объяснила Кононова.

Она сообщила, что в конкурс войдет теоретический экзамен, на втором этапе оценивается владение медицинскими технологиями, профессиональная деятельность и практические навыки.

Материалы по теме
Прокуратура разрешила проверить минздрав Башкирии после жалоб гемодиализных больных
#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Врач#Ошибка врачей
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика