Уфимец выиграл в лотерею 1,6 млн рублей

Posted 11 марта 2020, 09:55
Published 11 марта 2020, 09:55
Modified 17 октября 2022, 20:39
Updated 17 октября 2022, 20:39
По сообщению компании «Столото», житель Уфы выиграл более 1,6 млн рублей 9 марта. Мужчина купил свой билет всего за 60 рублей в одной из торговых точек.
Общая сумма выигрыша составила 1 614 240 рублей. Свой приз уфимец получил по итогам 24 351 тиража.
Счастливец отметил числа в первой части игрового поляи1, 3, 5, 11, 18, 7, 10, 19, а во второй части выбрал — 4, что и принесло ему удачу.