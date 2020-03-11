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Posted 11 марта 2020, 09:55

Published 11 марта 2020, 09:55

Modified 17 октября 2022, 20:39

Updated 17 октября 2022, 20:39

Уфимец выиграл в лотерею 1,6 млн рублей

Уфимец выиграл в лотерею 1,6 млн рублей

11 марта 2020, 09:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мужчина купил свой билет всего за 60 рублей.

По сообщению компании «Столото», житель Уфы выиграл более 1,6 млн рублей 9 марта. Мужчина купил свой билет всего за 60 рублей в одной из торговых точек.

Общая сумма выигрыша составила 1 614 240 рублей. Свой приз уфимец получил по итогам 24 351 тиража.

Счастливец отметил числа в первой части игрового поляи1, 3, 5, 11, 18, 7, 10, 19, а во второй части выбрал — 4, что и принесло ему удачу.

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