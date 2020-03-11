Осужденные за пытки Венера Мардамшина из Башкирии требуют отменить приговор

Медиакорсеть ранее писала, что судья Янаульского районного суда Юлия Даутова вынесла приговор в отношении бывших сотрудников правоохранительных органов и признала их виновными в пытках и избиении. Обоих приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы.