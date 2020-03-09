В Башкирии за ночь в собственных домах сгорели двое мужчин и женщина

Еще один жилой дом сгорел по улице Солнечной населенного пункта Заводянка Чишминского района республики. Огнеборцы работали на месте трагедии больше двух часов. Оказалось там, в собственном доме, заживо сгорели двое мужчин возрастом 61 и 36 лет.