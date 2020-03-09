mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии за ночь в собственных домах сгорели двое мужчин и женщина

9 марта 2020, 05:30
Фото: МЧС по РБ
В МЧС республики рассказали подробности трагедии.

Накануне, в международный женский праздник 8 марта на территории республики произошло два пожара со смертельным исходом. Первая трагедия случилась в городе Белорецк на улице Кольцевой. На место выехали сотрудники МЧС Башкирии.

Известно, что возгорание началось поздним вечером. 14 спасателям на 5 единицах техники удалось потушить огонь уже через час. В развалах жилого дома была обнаружена 78-летняя женщина. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России.

Еще один жилой дом сгорел по улице Солнечной населенного пункта Заводянка Чишминского района республики. Огнеборцы работали на месте трагедии больше двух часов. Оказалось там, в собственном доме, заживо сгорели двое мужчин возрастом 61 и 36 лет.

Материалы по теме
В Башкирии в страшном пожаре сгорел дом: погибли трое, включая четырехлетнего ребенкаВ Башкирии ночью сгорела машина с надписью «Я против Путина»
#Новости#Карина Мамаева#Происшествия
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44