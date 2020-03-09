В Башкирии возмутились назначением 23-летней девушки на высокий пост в мэрии

— Вы мне просто объясните, может я не понимаю что-то, как 23-летняя девочка, глупая как пробка, занимает столь высокую должность в городе Кумертау? Просто для интереса погуглите ее обязанности. А последнее ее место работы – продавец консультант в PULL BEAR. Чем она может помочь городу? Что может толкового внести? Какой у неё жизненный опыт за 23 года? Я уж молчу про ее образ жизни. Что происходит с городом? — задается вопросами анонимный злопыхатель в соцсетях.