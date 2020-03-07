Комнатный переворот: в Адвокатской палате Башкирии сменился президент

Накануне, 6 марта, стало известно, что президент Адвокатской палаты Башкирии Булат Юмадилов сложил полномочия. Об этом сообщается на официальном сайте палаты.
По уточненным данным, Булат Юмадилов подал в адрес Совета Адвокатской палаты РБ заявление с просьбой освободить его от должности. В качестве основной причины отставки он указал необходимость его личного участия в активном развитии адвокатуры республики на местах.
Пресс-служба палаты сообщил, что Совет большинством голосов поддержал решение Булата Юмадилова. Затем тайным голосованием был избран новый президент палаты, которым стал 53-летний Артур Насыров, который до последнего времени руководил Учалинским филиалом Башкирской республиканской коллегии адвокатов.
В свою очередь Артур Насыров предложил избрать Булата Юмадилова вице-президентом Адвокатской палаты и встретил одобрение со стороны совета палаты.
Известно, что Артур Насыров окончил Московский международный институт экономики и права по специальности «Юриспруденция» в 2001 году. В 2003 году сдал квалификационный экзамен и стал адвокатом. Был направлен в Белорецкий специализированный филиал Башкирской республиканской коллегии адвокатов.