mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Комнатный переворот: в Адвокатской палате Башкирии сменился президент

7 марта 2020, 05:30
Фото: ap-rb.ru
Однако, как сообщается на сайте палаты, её прежний глава Булат Юмадилов совсем от дел не отошел.

Накануне, 6 марта, стало известно, что президент Адвокатской палаты Башкирии Булат Юмадилов сложил полномочия. Об этом сообщается на официальном сайте палаты.

По уточненным данным, Булат Юмадилов подал в адрес Совета Адвокатской палаты РБ заявление с просьбой освободить его от должности. В качестве основной причины отставки он указал необходимость его личного участия в активном развитии адвокатуры республики на местах.

Пресс-служба палаты сообщил, что Совет большинством голосов поддержал решение Булата Юмадилова. Затем тайным голосованием был избран новый президент палаты, которым стал 53-летний Артур Насыров, который до последнего времени руководил Учалинским филиалом Башкирской республиканской коллегии адвокатов.

В свою очередь Артур Насыров предложил избрать Булата Юмадилова вице-президентом Адвокатской палаты и встретил одобрение со стороны совета палаты.

Известно, что Артур Насыров окончил Московский международный институт экономики и права по специальности «Юриспруденция» в 2001 году. В 2003 году сдал квалификационный экзамен и стал адвокатом. Был направлен в Белорецкий специализированный филиал Башкирской республиканской коллегии адвокатов.

Материалы по теме
В Уфе следком прокомментировал расследование по «делу Адвокатской палаты»Степень защиты: Адвокатская палата Башкирии предложила расширить права адвокатовУшел из жизни первый президент Адвокатской палаты Башкирии
#Новости#Кадровые перестановки#Адвокат#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44