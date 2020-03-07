Комнатный переворот: в Адвокатской палате Башкирии сменился президент

Известно, что Артур Насыров окончил Московский международный институт экономики и права по специальности «Юриспруденция» в 2001 году. В 2003 году сдал квалификационный экзамен и стал адвокатом. Был направлен в Белорецкий специализированный филиал Башкирской республиканской коллегии адвокатов.