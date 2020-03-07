Гиннесс не сподобился: рекорд по коллективному рисованию грудью в Уфе перенесен

Ранее ожидалось, что на сегодняшнем мероприятии будет поставлен рекорд, в рамках которого женщины будут рисовать грудью. Однако этого не произошло. Как выяснилось, рекорд отложен на неопределенное время. По уточненным данным, причиной отмены стало отсутствие представителей оргкомитета Книги рекордов Гиннесса, которые не смогли прибыть в Уфу.