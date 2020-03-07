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Гиннесс не сподобился: рекорд по коллективному рисованию грудью в Уфе перенесен

7 марта 2020, 12:37
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Акция в поддержку женщин, больных раком груди, тем не менее состоялась.

Сегодня, 7 марта, в Уфе представили социальный проект «Mamma Mia». На нем была представлена фотовыставка «Я женщина», продажа женской одежды, а также аукцион картин, которые нарисовала своей грудью модель Сания Тимасова, ведущая в последнее время активную общественную деятельность.

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

Ранее ожидалось, что на сегодняшнем мероприятии будет поставлен рекорд, в рамках которого женщины будут рисовать грудью. Однако этого не произошло. Как выяснилось, рекорд отложен на неопределенное время. По уточненным данным, причиной отмены стало отсутствие представителей оргкомитета Книги рекордов Гиннесса, которые не смогли прибыть в Уфу.

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

Напомним, Сания Тимасова, являющаяся экспертом по культуре Госсобрания Башкирии, руководителем комитета из красоте и эстетике «ОПОРЫ России», а также имеющая другие солидные титулы, ранее почтила нашу редакцию своим вниманием, преподнеся нам 14 февраля довольно дорогостоящий подарок из секс-шопа.

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

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