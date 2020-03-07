Эксперты искали следы крови в автомобиле Артема Мазова из Уфы, пропавшего с детьми

Напомним, Артем Мазов увез с собой в неизвестном направлении своих сыновей - 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Илью 26 октября 2019 года после того, как жена сообщила, что намерена развестись с ним. После исчезновения Артема и детей жена несколько раз обращалась к нему с просьбой вернуться, отец Артема тоже предпринимал такие попытки, однако до сих пор никаких зацепок нет.