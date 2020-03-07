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Эксперты искали следы крови в автомобиле Артема Мазова из Уфы, пропавшего с детьми

7 марта 2020, 10:26
Фото: ВКонтакте
Таким образом отрабатывалась одна из версия исчезновения отца с двумя сыновьями.

Следком продолжает отрабатывать версии исчезновения уфимца Артема Мазова, который пропал в конце октября прошлого года вместе с двумя сыновьями после ссоры с женой. Подробности сообщил портал Ufa1.ru со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, автомобиль Мазова, который был найден через двое суток после исчезновения Артема и мальчиков, эксперты исследовали на наличие следов крови. Прежде всего они искали кровь детей в связи отработкой одной из версий, по которой Артем предположительно мог расправиться с детьми в автомобиле.

Напомним, Артем Мазов увез с собой в неизвестном направлении своих сыновей - 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Илью 26 октября 2019 года после того, как жена сообщила, что намерена развестись с ним. После исчезновения Артема и детей жена несколько раз обращалась к нему с просьбой вернуться, отец Артема тоже предпринимал такие попытки, однако до сих пор никаких зацепок нет.

За информацию о местонахождении Мазовых было объявлено вознаграждение в 500 тысяч рублей, но и оно пока не помогло найти пропавших.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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