В Уфе таксист надругался над молодой девушкой

Posted 3 марта 2020, 04:07
Published 3 марта 2020, 04:07
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
Преступление произошло, по данным «КП-Уфа», в Советской районе Уфы. 29-летняя жертва таксиста рассказала, что он напал на нее в собственной квартире. О том, как мужчина попал в жилье, информации нет.
Насильник задержали сотрудники правоохранительных органов спустя короткое время. Мужчина не стал отнекиваться и сразу признал свою вину.
По факту произошедшего в отношении подозреваемого заведено уголовное дело по признакам изнасилования и насильственных действий сексуального характера.