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Posted 3 марта 2020, 04:07

Published 3 марта 2020, 04:07

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

В Уфе таксист надругался над молодой девушкой

В Уфе таксист надругался над молодой девушкой

3 марта 2020, 04:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Случай произошел в Башкирии 16 февраля.

Преступление произошло, по данным «КП-Уфа», в Советской районе Уфы. 29-летняя жертва таксиста рассказала, что он напал на нее в собственной квартире. О том, как мужчина попал в жилье, информации нет.

Насильник задержали сотрудники правоохранительных органов спустя короткое время. Мужчина не стал отнекиваться и сразу признал свою вину.

По факту произошедшего в отношении подозреваемого заведено уголовное дело по признакам изнасилования и насильственных действий сексуального характера.

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