В Башкирии организация системы вывоза мусора подходит к концу

«Минэкологии и природопользования будет мониторить всю происходящую ситуацию для того, чтобы контролировать факты вывоза или невывоза отходов и соблюдения всех графиков. Здесь мы говорим о стопроцентном охвате всей Башкирии», — цитирует главу ведомства «РБК-Уфа.