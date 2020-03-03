mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта 2020, 04:51

Published 3 марта 2020, 04:51

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

В Башкирии организация системы вывоза мусора подходит к концу

В Башкирии организация системы вывоза мусора подходит к концу

3 марта 2020, 04:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В правительстве отчитались о запуске системы, которая позволит контролировать обращение с отходами.

Замминистра экологии Нияз Фазылов сообщил, что сейчас в базу данных внесены 100% контейнерных площадок республики. На эту схему сейчас наложено 6% движения транспортных средств.

По словам замминистра, программа предусмотрена только для административных органов, жители Башкирии не всегда реагируют оперативно.

«Минэкологии и природопользования будет мониторить всю происходящую ситуацию для того, чтобы контролировать факты вывоза или невывоза отходов и соблюдения всех графиков. Здесь мы говорим о стопроцентном охвате всей Башкирии», — цитирует главу ведомства «РБК-Уфа.

Контролировать планируется регоператоров, общая картина будет сформирована автоматически и по итогам дня. Учитывать отходы планируют фактически и по нормативам.

Материалы по теме
«Суперцентр города!»: мэр Уфы обнаружил свалку мусора, устроенную таксистами
#Общество#Новости#Мусор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика