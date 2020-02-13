Начальника отдела комитета госэконадзора Ленобласти задержали по делу о взятках

Newia.ru пишут, что сотрудники правоохранительных органов задержали трех его предполагаемых посредников в возрасте 38, 44 и 58 лет. Согласно следственной версии, одиннадцатого февраля этого года подозреваемый получил через посредников взятку за снижение штрафа по административному материалу, которое находилось в его производстве, а также за оказание в дальнейшем «прикрытия» деятельности указанной организации.