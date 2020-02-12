В Санкт-Петербурге произошло смертельное ДТП с участием автобуса

Другое ДТП случилось вечером на шоссе Революции около дома №31. Шофер за рулем «ЛИАЗа» двигался от улицы Маршала Тухачевского в сторону проспекта Металлистов. Под колеса автобуса попал пожилой мужчина, переходивший проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали.