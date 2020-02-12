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Posted 12 февраля 2020, 12:21

Published 12 февраля 2020, 12:21

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

В Санкт-Петербурге произошло смертельное ДТП с участием автобуса

В Санкт-Петербурге произошло смертельное ДТП с участием автобуса

12 февраля 2020, 12:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Во вторник, 11 февраля в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга зафиксированы две аварии с участием пассажирских автобусов.

Так утром на улице Передовиков возле дома №37 водитель автобуса «ПАЗ» сбил на пешеходном переходе 32-летнего мужчину. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице, пишет Newia.ru.

Другое ДТП случилось вечером на шоссе Революции около дома №31. Шофер за рулем «ЛИАЗа» двигался от улицы Маршала Тухачевского в сторону проспекта Металлистов. Под колеса автобуса попал пожилой мужчина, переходивший проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали.

#Происшествия#Новости
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