Заместителем управляющего Башкирским отделением Сбербанка назначен Ян Хуторянский

Заместителем управляющего Башкирским отделением Сбербанка – руководителем Регионального сервисного центра назначен Ян Хуторянский, ранее занимавший должность начальника центра комплексной поддержки Сбербанка в г. Тюмень. Под его контролем находится процесс строительства новых офисов и ремонт уже действующих, приобретение материальных ценностей для качественного функционирования банка и многое другое.
Ян Хуторянский имеет два высших образования: он окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «Автоматизированные системы обработки информации» и Тюменский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». В системе Сбербанка работает почти 20 лет. Свой трудовой путь в банке он начал в 2001 году с должности инженера отдела внедрения автоматизированных систем.
«За свою трудовую деятельность в Сбербанке Ян получил множество наград за заслуги. В каждой новой должности он добивался больших успехов, - говорит Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.
- Уверен, что на позиции заместителя управляющего Ян в очередной раз докажет свой профессионализм. Я рад, что он присоединился к нашей команде Башкирского отделения и желаю ему новых достижений».