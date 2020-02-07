Заместителем управляющего Башкирским отделением Сбербанка назначен Ян Хуторянский

Ян Хуторянский имеет два высших образования: он окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «Автоматизированные системы обработки информации» и Тюменский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». В системе Сбербанка работает почти 20 лет. Свой трудовой путь в банке он начал в 2001 году с должности инженера отдела внедрения автоматизированных систем.