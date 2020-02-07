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Заместителем управляющего Башкирским отделением Сбербанка назначен Ян Хуторянский

7 февраля 2020, 10:17
Фото: sberbank
Ранее он занимал должность начальника центра комплексной поддержки Сбербанка в г. Тюмень.

Заместителем управляющего Башкирским отделением Сбербанка – руководителем Регионального сервисного центра назначен Ян Хуторянский, ранее занимавший должность начальника центра комплексной поддержки Сбербанка в г. Тюмень. Под его контролем находится процесс строительства новых офисов и ремонт уже действующих, приобретение материальных ценностей для качественного функционирования банка и многое другое.

Ян Хуторянский имеет два высших образования: он окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «Автоматизированные системы обработки информации» и Тюменский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». В системе Сбербанка работает почти 20 лет. Свой трудовой путь в банке он начал в 2001 году с должности инженера отдела внедрения автоматизированных систем.

«За свою трудовую деятельность в Сбербанке Ян получил множество наград за заслуги. В каждой новой должности он добивался больших успехов, - говорит Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.

- Уверен, что на позиции заместителя управляющего Ян в очередной раз докажет свой профессионализм. Я рад, что он присоединился к нашей команде Башкирского отделения и желаю ему новых достижений».

#Новости#Надежда Валитова#Общество
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